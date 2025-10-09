„Krone zu Mittag“

Ermittlungen im Fall Waltraud, Fitness-Revolution

Krone zu Mittag
09.10.2025 13:57


Warum im „Fall Waltraud“ jetzt ermittelt wird: Das Ministerium vermutet ein falsches psychiatrisches Gutachten. UND: Vom krone.tv-Studio bis in die Turnhallen des Landes – Philipp Jelinek bringt Österreich in Bewegung, wir sprechen darüber mit ihm. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

Folgen Sie uns auf