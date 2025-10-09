Vorteilswelt
3:0 gegen Schlusslicht

WM-Ticket! Salah schießt Ägypten zur Endrunde

Fußball International
09.10.2025 10:32
Mohamed Salah (re.) und Co. jubeln.
Mohamed Salah (re.) und Co. jubeln.(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Mohamed Salah hat das Nationalteam von Ägypten zur Fußball-WM 2026 geführt. Der Stürmer von Liverpool glänzte am Donnerstag beim 3:0 gegen Schlusslicht Dschibuti mit einem Doppelpack (14., 84.). 

Die Ägypter sind vor dem letzten Spieltag mit sieben Siegen und zwei Remis nicht mehr von der Gruppenspitze zu verdrängen.

Inklusive der WM-Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind sie das 19. Team, das bereits fix für das Großturnier mit 48 Mannschaften planen kann. Aus Afrika haben auch schon Marokko und Tunesien ein Ticket gelöst. Für Ägypten ist es die insgesamt vierte WM-Teilnahme nach 1934, 1990 und 2018.

Porträt von krone Sport
krone Sport
