WM-Ticket! Salah schießt Ägypten zur Endrunde

Inklusive der WM-Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind sie das 19. Team, das bereits fix für das Großturnier mit 48 Mannschaften planen kann. Aus Afrika haben auch schon Marokko und Tunesien ein Ticket gelöst. Für Ägypten ist es die insgesamt vierte WM-Teilnahme nach 1934, 1990 und 2018.