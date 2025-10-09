WM-Ticket! Salah schießt Ägypten zur Endrunde

Rallye-Weltmeister wechselt in die Super Formula
Neue Herausforderung
Mohamed Salah hat das Nationalteam von Ägypten zur Fußball-WM 2026 geführt. Der Stürmer von Liverpool glänzte am Donnerstag beim 3:0 gegen Schlusslicht Dschibuti mit einem Doppelpack (14., 84.).
Die Ägypter sind vor dem letzten Spieltag mit sieben Siegen und zwei Remis nicht mehr von der Gruppenspitze zu verdrängen.
Inklusive der WM-Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind sie das 19. Team, das bereits fix für das Großturnier mit 48 Mannschaften planen kann. Aus Afrika haben auch schon Marokko und Tunesien ein Ticket gelöst. Für Ägypten ist es die insgesamt vierte WM-Teilnahme nach 1934, 1990 und 2018.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.