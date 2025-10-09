Nach Streit: Mann stürmt Geschäft mit Totschläger

Am Mittwoch kochten in einem Villacher Handelsbetrieb die Emotionen hoch, als sich ein 61-jähriger Kunde mit den beiden Inhabern in die Haare kam. Der Mann wurde des Geschäfts verwiesen, kehrte jedoch kurz danach bewaffnet wieder …
Als die Beamten der Polizeiinspektion Auen am Mittwochnachmittag bei dem Handelsbetrieb in Villach eintrafen, war die Lage wieder im Griff – Kunden und Mitarbeiter hatten den 61-jährigen Angreifer überwältigt und hielten ihn fest. Doch was war zuvor passiert?
„Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit den Inhabern wurde der 61-jährige Mann des Geschäfts verwiesen“, berichtet die Polizei den aktuellen Ermittlungsstand. „Kurze Zeit später kam er von seinem Pkw wieder zurück in das Geschäft und bedrohte die anwesenden Personen mit einem Totschläger.“ Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der 36-jährige Mann der Inhaberin einen Schlag auf den Kopf kassierte.
Beherzt griffen dann die weiteren Mitarbeiter und anwesenden Kunden ein und brachten den 61-Jährigen unter Kontrolle. Die Polizei nahm ihn dann fest. „Über Motiv und genauen Tathergang kann daher derzeit noch keine Mitteilung gemacht werden. Die Erhebungen sind noch im Gange“, so die Polizei abschließend.
