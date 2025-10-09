Nach Streit: Mann stürmt Geschäft mit Totschläger

„Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit den Inhabern wurde der 61-jährige Mann des Geschäfts verwiesen“, berichtet die Polizei den aktuellen Ermittlungsstand. „Kurze Zeit später kam er von seinem Pkw wieder zurück in das Geschäft und bedrohte die anwesenden Personen mit einem Totschläger.“ Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der 36-jährige Mann der Inhaberin einen Schlag auf den Kopf kassierte.