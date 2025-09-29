Opferanwalt: „Richter übte keine Kritik an Tätern“

Nach den Freisprüchen im Missbrauchsprozess meldet sich der Anwalt des Opfers zu Wort: Er kritisiert das Gericht scharf, beklagt fehlende Schuldzuweisungen an die Täter und schildert deren respektloses Verhalten im Saal. Außerdem erklärt er, welche Schritte jetzt noch möglich sind. Das ganze Interview sehen Sie oben im Video.