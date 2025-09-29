Wuff-Effekt! Schönheitspflege für den Hund

Egal ob waschen, schneiden, föhnen – auch unsere Vierbeiner haben ein Recht auf ein bisschen Wellness. Beim Schneiden zählt vor allem das Wohlbefinden des Hundes. Es geht nicht nur um die Optik, sondern auch um die Funktion. Auf was man alles achten soll, erklärt Hundefriseur Thomas Glock im Video.