Kosmischer Wirbel: Vollmond & Merkur im Fokus

Astrologin Astrid Högel-Kräuter erklärt, warum diese Woche unter Spannung steht: Merkur im Skorpion trifft auf Pluto – ehrliche Worte sind gefragt, Schuldzuweisungen tabu. Beim Supermond am 7. Oktober gilt: ruhig bleiben, reflektieren, loslassen. Ihr Tipp: „Vertraue dem Wandel – er arbeitet für dich.“