Brenner Basistunnel

Tunnelbohrmaschine „Lilia“ durchbricht Ost-Röhre

Tirol
09.10.2025 09:00
Große Freude über den Durchstich der Tunnelbohrmaschine „Lilia“ bei den Projektteams der ARGE ...
Große Freude über den Durchstich der Tunnelbohrmaschine „Lilia“ bei den Projektteams der ARGE H41 und der BBT SE.(Bild: BBT SE/Schnittraum)

Erfreuliche Meldung aus dem Brenner Basistunnel (BBT). Am Montag wurde im Gemeindegebiet von Navis eine entscheidende Vortriebsarbeit fertiggestellt. Nur noch zwei weitere Maschinen sind aktiv.

0 Kommentare

Im Mai 2023 machte sich die Tunnelbohrmaschine „Lilia“ im Ahrental auf den Weg, um rund acht Kilometer der Haupttunnelröhre Ost im Baulos „H41 Sillschlucht-Pfons“ zu bohren. Am Montag um 12.40 Uhr wurde im Gemeindegebiet von Navis im Wipptal ein bedeutender Projektschritt realisiert. Die Maschine durchbrach die Haupttunnelröhre Ost und schloss damit die Vortriebsarbeiten in diesem Bereich ab. Die Durchbruchsstelle liegt im Bereich des bestehenden Hilfsangriffs „IRIS“ zum angrenzenden Baulos „H53 Pfons-Brenner“. An derselben Stelle war Ende August bereits die Zwillingsmaschine „Ida“ in der Haupttunnelröhre West angekommen – die „Krone“ berichtete.

Jubel bei den Mineuren (li.): „Lilia“ hat am Montag den Durchstich geschafft.
Jubel bei den Mineuren (li.): „Lilia“ hat am Montag den Durchstich geschafft.(Bild: BBT SE/Schnittraum)

Tonnenschwere Maschine durch gefährliche Zonen
Während der Reise des rund 160 Meter langen und 2420 Tonnen Gefährtes unter dem Alpenhauptkamm mussten einige anspruchsvolle geologische Zonen durchquert werden. „Diese konnten jedoch erfolgreich bewältigt werden, ohne dass es zu größeren Verzögerungen oder technischen Problemen kam“, heißt es dazu seitens der betreibenden Brenner Basistunnelgesellschaft BBT SE.

Die Tunnelbohrmaschine machte sich im Mai 2023 aus dem Ahrental auf den Weg, um auf einer Länge ...
Die Tunnelbohrmaschine machte sich im Mai 2023 aus dem Ahrental auf den Weg, um auf einer Länge von acht Kilometern Gestein aus dem Weg zu räumen.(Bild: BBT SE/Schnittraum)

Freude bei Arbeitern, zwei Maschinen noch im Einsatz
Beim Durchbrechen der letzten Hürde gab es auch bei den Mineuren große Freude, genauso bei der Bauherrin sowie der zuständigen ARGE H41 Sillschlucht-Pfons.

Von den ursprünglich neun Tunnelbohrmaschinen, die im gesamten Projektgebiet des BBT eingesetzt wurden, sind aktuell nur noch „Wilma“ und „Olga“ im österreichischen Baulos „H53 Pfons-Brenner“ aktiv.

Der Baufortschritt im BBT liegt aktuell bei 204 von 230 Kilometern. Alleine der Eisenbahntunnel wird 100 Kilometer lang. Die Länge des Tunnels samt der Umfahrung Innsbruck, die unterhalb von Aldrans mündet, liegt bei 64 Kilometern. Damit ist es künftig die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt. Die Fertigstellung wird für 2032 erwartet.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

