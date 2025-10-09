Tunnelbohrmaschine „Lilia“ durchbricht Ost-Röhre

Im Mai 2023 machte sich die Tunnelbohrmaschine „Lilia“ im Ahrental auf den Weg, um rund acht Kilometer der Haupttunnelröhre Ost im Baulos „H41 Sillschlucht-Pfons“ zu bohren. Am Montag um 12.40 Uhr wurde im Gemeindegebiet von Navis im Wipptal ein bedeutender Projektschritt realisiert. Die Maschine durchbrach die Haupttunnelröhre Ost und schloss damit die Vortriebsarbeiten in diesem Bereich ab. Die Durchbruchsstelle liegt im Bereich des bestehenden Hilfsangriffs „IRIS“ zum angrenzenden Baulos „H53 Pfons-Brenner“. An derselben Stelle war Ende August bereits die Zwillingsmaschine „Ida“ in der Haupttunnelröhre West angekommen – die „Krone“ berichtete.