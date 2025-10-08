Schwere Vorwürfe: VHS-Leiterin muss Hut nehmen

Freigestellt und das Dienstverhältnis aufgelöst – eine hochrangige Mitarbeiterin der Wiener Volkshochschulen musste ihren Hut nehmen. Kollegen erhoben Vorwürfe gegen die Leiterin.
Führungsprinzipien und Werkzeuge für operative Führungskräfte – vielleicht wäre dieser VHS-Workshop der richtige Kurs für die hochrangige Mitarbeiterin der Volkshochschulen gewesen. Wie die „Krone“ erfuhr, musste die besagte Leiterin ihren Hut nehmen.
Das bestätigt auch Geschäftsführer Herbert Schweiger: „Es gab eine Meldung über die Whistleblower-Plattform. Angesichts der dargestellten Verfehlungen musste ich umgehend handeln. Die Person wurde freigestellt und das Dienstverhältnis aufgelöst.“ Zuvor kam es zu einer internen und einer externen Prüfung des Falls. Der Bericht ist 90 Seiten dick, mehr als 40 Personen wurden befragt. Von massiven Verfehlungen sei die Rede. Es soll vor allem der Umgang der Chefin mit Mitarbeitern gewesen sein, der schließlich zu diesem drastischen Schritt geführt hat.
Die „Krone“ hat auch versucht eine Stellungnahme der Leiterin einzuholen, bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es keine Rückmeldung.
Millionen an Steuergeld
Tatsache ist: Die Volkshochschulen wurden von der Stadt Wien großzügig mit Steuergeld bedacht – mit immer mehr. Wie auch der Stadtrechnungshof jüngst errechnete: „Die jährlichen Zuwendungen stiegen im Betrachtungszeitraum von rund 22,95 Millionen Euro im Jahr 2008 auf rund 40,17 Millionen Euro im Jahr 2023.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.