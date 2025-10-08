Schwere Vorwürfe: VHS-Leiterin muss Hut nehmen

Das bestätigt auch Geschäftsführer Herbert Schweiger: „Es gab eine Meldung über die Whistleblower-Plattform. Angesichts der dargestellten Verfehlungen musste ich umgehend handeln. Die Person wurde freigestellt und das Dienstverhältnis aufgelöst.“ Zuvor kam es zu einer internen und einer externen Prüfung des Falls. Der Bericht ist 90 Seiten dick, mehr als 40 Personen wurden befragt. Von massiven Verfehlungen sei die Rede. Es soll vor allem der Umgang der Chefin mit Mitarbeitern gewesen sein, der schließlich zu diesem drastischen Schritt geführt hat.