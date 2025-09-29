Kosmische Unruhe: So finden wir innere Stärke

Innere Unruhe, Erschöpfung, Sehnsucht – warum fühlen sich so viele Menschen gerade ausgelaugt? Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt im Gespräch, wie die aktuelle Saturn-Neptun-Konstellation unsere Seele fordert und gibt Tipps, wie wir mit positivem Fokus neue Kraft und innere Balance finden. Außerdem verrät sie, welche Liebes- und Geldaspekte diese Woche wichtig sind – und welchen kleinen Trick wir nutzen können, um gut durch diese kosmische Zeit zu kommen. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!