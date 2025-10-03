Drohnen am Airport München ++ Waffenlager in Wien

Am Münchner Flughafen wurden laut Sicherheitskreisen mehrere größere Drohnen gesichtet, was den Vorfall ernster erscheinen lässt als zunächst angenommen. UND: In Wien-Josefstadt entdeckten Polizei und Rettung bei einem Einsatz bei einem 82-Jährigen mehrere Waffen und NS-Devotionalien. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 03.Oktober mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.