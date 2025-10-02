ÖSV-Abfahrer festgenommen ++ Totes Baby obduziert

In Graz wurde am Dienstag ein totes Baby auf einem Carportdach gefunden. Die Obduktion zeigt: Der Bub wurde lebend geboren und starb vermutlich an einem Schädel-Hirn-Trauma. UND: Der ehemalige ÖSV-Abfahrer Julian Schütter, wurde von Israelis festgenommen und gegen seinen Willen nach Israel gebracht. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 02.Oktober mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.