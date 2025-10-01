München: Explosionen, Feuer, Drohbrief ++ IS-Braut

Am Mittwochmorgen herrschte Ausnahmezustand in München: Nach einer Bombendrohung blieb das Oktoberfest stundenlang geschlossen. Hintergrund ist ein blutiges Familiendrama im Norden der Stadt – samt Drohbrief gegen die Wiesn. Und: Elf Jahre nach ihrer Reise zum IS stand Maria G. in Salzburg vor Gericht. Die heute 28-Jährige gestand ihre Fehler und erhielt zwei Jahre Haft auf Bewährung. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 01.Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.