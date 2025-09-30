Beamte bleiben stur ++ Lebensmittel werden teurer

Auch in der zweiten Gehaltsverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst konnten Gewerkschaft und Regierung keine Einigung erzielen. UND:
Die Preise für die 40 günstigsten Lebensmittel- und Reinigungsprodukte sind im September um acht Prozent gestiegen, angeführt von stark verteuerten Kaffeebohnen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 30. September mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.
