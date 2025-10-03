Auto touchierte Kinderwagen: Einjähriger verletzt

Schock für eine Mutter im obersteirischen Judenburg: Als die 29-Jährige mit ihrem einjährigen Sohn einen Schutzweg queren wollte, touchierte ein Autolenker den Kinderwagen. Das Kleinkind wurde verletzt und ins Spital eingeliefert. Der Autofahrer fuhr einfach weiter – die Polizei sucht nun Zeugen.
Am Freitagvormittag war eine 29-jährige Frau mit ihrem einjährigen Sohn im Bereich Burggasse/Hauptplatz in Judenburg (Bezirk Murtal) unterwegs. Als sie dort mit dem Kinderwagen einen Schutzweg queren wollte, wurde der Kinderwagen von einem Auto touchiert, der in der Burggasse stadtauswärts unterwegs war.
Laut Polizei erlitt das Kind dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Landeskrankenhaus Leoben eingeliefert. Der Autolenker fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Es handelte sich dabei um einen roten SUV mit Murtaler Kennzeichen.
Die Polizei sucht nach dem Lenker des Fahrzeugs beziehungsweise Zeugen, die Angaben zu dessen Identität machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Judenburg unter Tel.: 059 133/6300.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.