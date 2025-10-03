Auto touchierte Kinderwagen: Einjähriger verletzt

Am Freitagvormittag war eine 29-jährige Frau mit ihrem einjährigen Sohn im Bereich Burggasse/Hauptplatz in Judenburg (Bezirk Murtal) unterwegs. Als sie dort mit dem Kinderwagen einen Schutzweg queren wollte, wurde der Kinderwagen von einem Auto touchiert, der in der Burggasse stadtauswärts unterwegs war.