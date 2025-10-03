Vorteilswelt
Cure bungling charge

Vienna: Sixth illegal beauty clinic busted

Nachrichten
03.10.2025 11:12
This is already the sixth illegal beauty clinic that has been uncovered in Vienna.
Once again, the Immediate Action Group has uncovered an illegal beauty clinic - this time in a nail salon in Vienna-Alsergrund. Botox and fillers were offered there, substances that may only be administered by doctors or medically qualified specialists.

When the authorities arrived on Thursday, they caught the alleged doctor in the middle of a treatment. The substances were immediately confiscated, and charges were laid for medical malpractice, illegal employment and violations of the Medical Practitioners Act.

The studio not only filed and painted nails, but also offered Botox and fillers.
"Stop dangerous practices"
This is the sixth illegal clinic to be uncovered in Vienna. Walter Hillerer, Head of the Immediate Action Group, warns: "Every clinic discovered is another step towards stopping dangerous practices. Our work protects people from potential health risks."

This is already the sixth illegal beauty clinic to be uncovered in Vienna.
Hillerer is calling on the public to report any information immediately so that his team can intervene quickly. The Immediate Action Group was supported in the operation by the police, financial police and the relevant departments of the City of Vienna.

