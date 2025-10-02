Traktor aus dem Jahr 1952 glänzt wieder wie neu

Am Donnerstag haben Lehrlinge und Ausbildner ihr Werk der Öffentlichkeit präsentiert. Das Projekt ermöglichte den jungen Talenten, ihr technisches Wissen direkt anzuwenden und gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Unter Anleitung erfahrener Ausbildner lernten sie, Verantwortung zu übernehmen, kreative Lösungen zu finden und gleichzeitig ein Stück Technikgeschichte zu bewahren. „Wir wollen mit diesem Projekt junge Talente fördern und ihnen zeigen, wie spannend und vielseitig eine technische Ausbildung sein kann“, betont Alfred Loidl, Vorstand der Österreichischen Postbus AG.