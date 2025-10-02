Traktor aus dem Jahr 1952 glänzt wieder wie neu

In der vierten Auflage des erfolgreichen ÖBB-Lehrlingsprojektes „Oldtimer“ haben 19 Lehrlinge aus Tirol und Vorarlberg in monatelanger Arbeit einen Steyr Typ 180 Traktor aus dem Jahr 1952 komplett restauriert. Von der Demontage über die Aufbereitung und Instandsetzung aller Teile bis zum letzten Feinschliff.
Am Donnerstag haben Lehrlinge und Ausbildner ihr Werk der Öffentlichkeit präsentiert. Das Projekt ermöglichte den jungen Talenten, ihr technisches Wissen direkt anzuwenden und gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Unter Anleitung erfahrener Ausbildner lernten sie, Verantwortung zu übernehmen, kreative Lösungen zu finden und gleichzeitig ein Stück Technikgeschichte zu bewahren. „Wir wollen mit diesem Projekt junge Talente fördern und ihnen zeigen, wie spannend und vielseitig eine technische Ausbildung sein kann“, betont Alfred Loidl, Vorstand der Österreichischen Postbus AG.
Solche Projekte machen die Ausbildung bei uns besonders attraktiv und zeigen, wie viel Potenzial in unseren Lehrlingen steckt.
Wolfram Gehri
Rund 600 Arbeitsstunden investiert
Mit Projekten wie der Restaurierung des Steyr-Traktors wolle man neue Maßstäbe in der Lehrlingsausbildung setzen. Die Jugendlichen haben in einem bundesländerübergreifenden Team gemeinsam geplant, getüftelt, geschraubt, lackiert und montiert. Rund 600 Arbeitsstunden wurden investiert, auch der Motor wurde komplett zerlegt, instandgesetzt und wieder zusammengebaut. „Solche Projekte machen die Ausbildung bei uns besonders attraktiv und zeigen, wie viel Potenzial in unseren Lehrlingen steckt“, so Postbus Regionalmanager Wolfram Gehri.
Versteigerung für den guten Zweck
Der Traktor ist bereits die vierte Auflage des beliebten Lehrlingsprojektes, nach einem Puch Schamerl, einem VW Käfer und einer BMW Isetta. Wie seine Vorgänger auch wird der restaurierte Traktor zugunsten von „Licht ins Dunkel“ versteigert – ein starkes Zeichen für soziales Engagement und die Qualität der Ausbildung bei ÖBB Postbus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.