ÖBB-Lehrlingsprojekt

Traktor aus dem Jahr 1952 glänzt wieder wie neu

Tirol
02.10.2025 17:00
600 Arbeitsstunden stecken in dem Projekt.
600 Arbeitsstunden stecken in dem Projekt.(Bild: ÖBB/Gasser-Mair)

In der vierten Auflage des erfolgreichen ÖBB-Lehrlingsprojektes „Oldtimer“ haben 19 Lehrlinge aus Tirol und Vorarlberg in monatelanger Arbeit einen Steyr Typ 180 Traktor aus dem Jahr 1952 komplett restauriert. Von der Demontage über die Aufbereitung und Instandsetzung aller Teile bis zum letzten Feinschliff.

0 Kommentare

Am Donnerstag haben Lehrlinge und Ausbildner ihr Werk der Öffentlichkeit präsentiert. Das Projekt ermöglichte den jungen Talenten, ihr technisches Wissen direkt anzuwenden und gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Unter Anleitung erfahrener Ausbildner lernten sie, Verantwortung zu übernehmen, kreative Lösungen zu finden und gleichzeitig ein Stück Technikgeschichte zu bewahren. „Wir wollen mit diesem Projekt junge Talente fördern und ihnen zeigen, wie spannend und vielseitig eine technische Ausbildung sein kann“, betont Alfred Loidl, Vorstand der Österreichischen Postbus AG.

Zitat Icon

Solche Projekte machen die Ausbildung bei uns besonders attraktiv und zeigen, wie viel Potenzial in unseren Lehrlingen steckt.

Wolfram Gehri

Rund 600 Arbeitsstunden investiert
Mit Projekten wie der Restaurierung des Steyr-Traktors wolle man neue Maßstäbe in der Lehrlingsausbildung setzen. Die Jugendlichen haben in einem bundesländerübergreifenden Team gemeinsam geplant, getüftelt, geschraubt, lackiert und montiert. Rund 600 Arbeitsstunden wurden investiert, auch der Motor wurde komplett zerlegt, instandgesetzt und wieder zusammengebaut. „Solche Projekte machen die Ausbildung bei uns besonders attraktiv und zeigen, wie viel Potenzial in unseren Lehrlingen steckt“, so Postbus Regionalmanager Wolfram Gehri.

Versteigerung für den guten Zweck
Der Traktor ist bereits die vierte Auflage des beliebten Lehrlingsprojektes, nach einem Puch Schamerl, einem VW Käfer und einer BMW Isetta. Wie seine Vorgänger auch wird der restaurierte Traktor zugunsten von „Licht ins Dunkel“ versteigert – ein starkes Zeichen für soziales Engagement und die Qualität der Ausbildung bei ÖBB Postbus.

Tirol

