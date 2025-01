73 Jahre alter Traktor wird jetzt „wiederbelebt“

In Niederösterreich von Lehrlingen entdeckt

Gefunden haben die Lehrlinge den Traktor, den sie selber suchen durften, in Hainburg an der Donau in Niederösterreich. „Wir werden uns jetzt jeden Monat für eine Woche hier in Innsbruck treffen, um ihn zu restaurieren“, erklärt Projektleiter und Ausbildner Max Rainer, „im August oder September sollte er wieder funktionstüchtig sein.“