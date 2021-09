ÖBB-Lehrlingsprojekt: Zweites Leben für Puch 500

Denn für die Zerlegung benötigten sie am Dienstag statt der geplanten 90 Minuten nur eine Stunde. Am Nachmittag wurden die Einzelteile in die jeweiligen Lehrwerkstätten transportiert. Das Tiroler Team, bestehend aus Niko Handle und Akbas Dogukan, kümmert sich um Karosserie, Türen, Hauben und Anbauteile. „Für uns ist das eine sehr spannende Abwechslung, die so richtig ,oldschool‘ ist“, freuen sie sich.