Einsatz läuft

Wasserrohrbruch legt Wiener Frühverkehr lahm

Wien
02.10.2025 08:53
Die Wiener Linien arbeiten mit Hochdruck an dem Gebrechen.
Die Wiener Linien arbeiten mit Hochdruck an dem Gebrechen.(Bild: Julia Allerding)

Fahrgäste benötigen aktuell im Frühverkehr eine große Portion Geduld, denn wegen eines Wasserrohrbruchs in Wien-Liesing fährt die Straßenbahnlinie 60 derzeit nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse.



Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Speising, Hermesstraße und Rodaun wurde eingerichtet, wie die Wiener Linien Donnerstagfrüh bekannt gaben. Die Ersatzbusse halten die Haltestellen der Nachtbuslinie N60 ein.

„Weichen Sie auch auf die Linien 56A, 56B und 60A aus“, erklären die Wiener Linien auf ihrer Webseite.

Störung dauert an
Wie lange die Störung bzw. der Einsatz dauert, ist derzeit noch völlig unklar. Grund dafür ist ein Wasserrohrgebrechen im Bereich Geßlgasse.

