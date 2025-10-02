Wasserrohrbruch legt Wiener Frühverkehr lahm

Spielerfrau enthüllt Eklat: Aufregung um Kommentar
Kapitän attackiert
Fahrgäste benötigen aktuell im Frühverkehr eine große Portion Geduld, denn wegen eines Wasserrohrbruchs in Wien-Liesing fährt die Straßenbahnlinie 60 derzeit nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse.
Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Speising, Hermesstraße und Rodaun wurde eingerichtet, wie die Wiener Linien Donnerstagfrüh bekannt gaben. Die Ersatzbusse halten die Haltestellen der Nachtbuslinie N60 ein.
„Weichen Sie auch auf die Linien 56A, 56B und 60A aus“, erklären die Wiener Linien auf ihrer Webseite.
Störung dauert an
Wie lange die Störung bzw. der Einsatz dauert, ist derzeit noch völlig unklar. Grund dafür ist ein Wasserrohrgebrechen im Bereich Geßlgasse.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.