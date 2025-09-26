Geheime ESC-Wahl ++ Erneut Drohnen in Dänemark

Der 70. Jubiläums-Song-Contest in Wien steht vor einer möglichen Eskalation, da die Europäische Rundfunkunion ihre Mitglieder geheim über die Teilnahme Israels abstimmen lässt.UND: Mutmaßliche Drohnensichtungen haben den Flugverkehr erneut am Flughafen Aalborg gestört. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 26. September mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.