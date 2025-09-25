Lobautunnel fix ++ Stocker zu Klimawandel

US-Präsident Donald Trump hat bei der UNO den Klimawandel geleugnet, während Bundeskanzler Christian Stocker klar auf die wissenschaftlich belegte Realität verwies. UND: Nach fast 17 Jahren Vorbereitung haben SPÖ-Minister Peter Hanke und ASFINAG-Chef Hartwig Hufnagl den Bau des Lobautunnels genehmigt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 25. September mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.