Engpässe bei Arzneien ++ Nonnen gegen Obrigkeit

Die Grippewelle hat Österreich fest im Griff: Nasen rinnen, Husten quält, Fieberkurven steigen. Gleichzeitig verschärft sich die Lage in den Apotheken – aktuell fehlen 443 Arzneimittel, von Erkältungspräparaten bis zu seltenen Spezialmedikamenten. Und: Seit fast einem Monat besetzen die Goldensteiner Nonnen ihr ehemaliges Kloster in Salzburg, im Protest gegen ihre geistliche Obrigkeit. Unterstützt von Helfern, prominenten Fürsprechern und 20.000 Euro Spendengeld machen sie landesweit Schlagzeilen. Das sind unter anderem die Themen bei den „Krone News“, am Montag den 29. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.