Engpässe bei Arzneien ++ Nonnen gegen Obrigkeit

Die Grippewelle hat Österreich fest im Griff: Nasen rinnen, Husten quält, Fieberkurven steigen. Gleichzeitig verschärft sich die Lage in den Apotheken – aktuell fehlen 443 Arzneimittel, von Erkältungspräparaten bis zu seltenen Spezialmedikamenten. Und: Seit fast einem Monat besetzen die Goldensteiner Nonnen ihr ehemaliges Kloster in Salzburg, im Protest gegen ihre geistliche Obrigkeit. Unterstützt von Helfern, prominenten Fürsprechern und 20.000 Euro Spendengeld machen sie landesweit Schlagzeilen. Das sind unter anderem die Themen bei den „Krone News“, am Montag den 29. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.