Kahlschlag bei Unimarkt, Emil-Fieber und HNO-Fall

Schock für Oberösterreich: Unimarkt schließt alle Filialen – 620 Mitarbeiter stehen vor dem Jobverlust. Und: Der vierbeinige Abenteurer, der einfach loszog und die Herzen der Menschen im Sturm eroberte, sorgte für Aufregung und jede Menge Schlagzeilen. Jetzt hat der Autor und Illustrator Manfred Voglmaier dem charmanten Wanderer ein eigenes Buch gewidmet. Außerdem: Die achtjährige Sophia leidet seit Jahren unter schweren Hals- und Ohrentzündungen. Eine Operation könnte ihr helfen – doch wegen langer Wartezeiten droht ihr nun sogar ein Hörverlust. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.