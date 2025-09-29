„KRONE ZU MITTAG“

Missbrauchsprozess, Grippewelle und Aufsteirern

Krone zu Mittag
29.09.2025 15:00
0 Kommentare

Dieser Prozess machte über Österreich hinaus Schlagzeilen: Zehn Angeklagte sollen eine damals Zwölfjährige über Wochen sexuell missbraucht haben. Überraschend endete der Prozess gegen die jungen Männer mit Freisprüchen. Der Anwalt des Opfers ist empört. UND: Nasen rinnen, Müdigkeit – die erste Grippewelle rollt durchs Land. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Tanja Pfaffeneder.

