Mord im Paradies, SOS-Horror und Streaming-Hits

Ein Urlaubsparadies wird zum Tatort: Die Leichen eines Ehepaars wurden auf ihrem Grundstück verscharrt gefunden. Und: Im SOS-Kinderdorf Moosburg in Kärnten werfen erschütternde Vorwürfe düstere Schatten: Kinder sollen misshandelt und erniedrigt worden sein. Obwohl viele Ermittlungen längst eingestellt wurden, flossen Entschädigungen. Wer wusste von diesen grausamen Vorfällen? Außerdem: Spannende Einblicke in die Welt von Film und Serien: Wir zeigen welche Highlights Sie auf keinen Fall verpassen dürfen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
