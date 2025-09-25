Skandal in Klagenfurt und „Blume im Gemeindebau“

In Klagenfurt sorgen dubiose Zahlen bei städtischen Sanierungen für Aufsehe. Statt der nötigen 3,1 Millionen Euro wurden plötzlich 33,1 Millionen veranschlagt. Und: Seine Songs sind Kult, sein Humor unverwechselbar. Kabarettist, Autor und ein echtes Original der österreichischen Kulturszene: Joesi Prokopetz zu Besuch im Studio. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.