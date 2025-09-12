Volksgarten Graz: Lichtblicke trotz Drogenhandel

Polizeipräsenz alleine reicht nicht

Die Landespolizeidirektion verordnete im Juli 2024 eine Schutzzone für den Park, diese wurde seither zweimal verlängert. „Ja, das ist schon wichtig, aber es braucht mehr als nur Polizeipräsenz. Ohne begleitende Maßnahmen hat das keinen Sinn“, sagt Kahr. Daher hat die Stadt Graz parallel dazu Initiativen gesetzt. Neben baulichen Maßnahmen wie besserer Beleuchtung oder Sanierung der WC-Anlagen ist auch die Ordnungswache der Stadt deutlich verstärkt im Volksgarten unterwegs. „Wir haben unzählige Gespräche geführt, können so schon vieles lösen, aber agieren manchmal auch als verlängerter Arm der Polizei“, sagt Thomas Lambauer, Leiter der Ordnungswache. Er ortet eine positive Entwicklung.