Warnung: Trinkwasser in Gemeinde in NÖ verschmutzt

Das Trinkwasser im Stadtgebiet von Neunkirchen sowie in den Kastralgemeinden Mollram und Peisching muss bis auf Weiteres vor dem Gebrauch mindestens drei Minuten abgekocht werden, da Verunreinigungen festgestellt wurden. Man sei gerade dabei, die Ursache der Verunreinigung zu ermitteln. Erste Maßnahmen wie Spülen der Leitungen wurden bereits unternommen.