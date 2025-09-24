Aufreger im Parlament ++ Schüler verletzt Lehrerin

Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler geriet erneut in die Kritik, weil er bei der Nationalratssitzung lieber die Kantine als den Plenarsaal aufsuchte. UND: Ein 14-jähriger Schüler im Elsass griff im Unterricht seine 66-jährige Musiklehrerin mit einem Messer an und verletzte sich kurz vor der Festnahme selbst lebensgefährlich. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 24. September mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.