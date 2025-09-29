Rekordleitung für mehr Wasser-Sicherheit errichtet

Fünf Jahre lang baute der Energieversorger an dem größten Projekt der Unternehmensgeschichte der EVN Wasser (vormals NÖSIWAG). 60 Kilometer lang, 50 Millionen Euro teuer und mit einem Versorgungsauftrag von 120.000 Menschen ist die neue Wasserleitung, die vom Brunnenfeld Grunddorf/Donaudorf im Bezirk Krems bis zur Stadt Zwettl reicht, versehen. „Wasser ist Lebensgrundlage Nummer eins. Wir haben es in Niederösterreich in ausreichender Menge und Qualität, nur nicht überall gleich verteilt“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf, dass man mit der neuen Leitung bessere Versorgungssicherheit im Waldviertel gewährleisten könne.