Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nun drehte man am Rad

Rekordleitung für mehr Wasser-Sicherheit errichtet

Niederösterreich
29.09.2025 19:00
Drehten am Rad: Franz Dinhobl, Stefan Stallinger und Alexandra Wittmann (alle EVN Wasser), ...
Drehten am Rad: Franz Dinhobl, Stefan Stallinger und Alexandra Wittmann (alle EVN Wasser), Landes- vize Stephan Pernkopf Stadtchef Franz Mold und Raimund Paschinger (v. li.).(Bild: EVN/Barbara Leister)

„Wasser marsch!“ – Am Wochenende drehte der NÖ Energieversorger am Rad und eröffnete eine 60 Kilometer lange Trinkwasserleitung. Es ist das größte Projekt der Firmengeschichte.

0 Kommentare

Fünf Jahre lang baute der Energieversorger an dem größten Projekt der Unternehmensgeschichte der EVN Wasser (vormals NÖSIWAG). 60 Kilometer lang, 50 Millionen Euro teuer und mit einem Versorgungsauftrag von 120.000 Menschen ist die neue Wasserleitung, die vom Brunnenfeld Grunddorf/Donaudorf im Bezirk Krems bis zur Stadt Zwettl reicht, versehen. „Wasser ist Lebensgrundlage Nummer eins. Wir haben es in Niederösterreich in ausreichender Menge und Qualität, nur nicht überall gleich verteilt“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf, dass man mit der neuen Leitung bessere Versorgungssicherheit im Waldviertel gewährleisten könne.

Lesen Sie auch:
Kräftig ausgebaut wird die Trinkwasser-Infrastruktur bis zum Jahr 2055.
Viel Geld sprudelt
775 Millionen Euro für unser Trinkwasser
01.07.2025
Abschnitt ist fertig
Bald auch in der Trockenzeit genug Trinkwasser
22.03.2022

„Gewinn für die Region“
Die Wasserqualität ist dort top, aber wegen der Bodenbeschaffenheit des Granit- und Gneisshochlandes wird in manchen Orten bei immer längeren Trockenperioden das kostbare Nass zur Mangelware – es gibt zu wenig Grundwasser. „Die Waldviertelleitung ist ein Gewinn für unsere Region“, freut sich auch Zwettls Stadtchef Franz Mold.

Leitung überbrückt 500 Höhenmeter
Auf den 60 Kilometern überbrückt die neue „Aqua-Pipeline“ auch 500 Höhenmeter. Mehrere Pumpstationen und Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von fünf Millionen Litern wurden dafür errichtet. Die EVN versorgt direkt und indirekt bereits 620.000 Menschen mit Trinkwasser – neben dem Waldviertler Norden auch das gesamte Weinviertel. Und südlich der Donau auch Orte zwischen St. Pölten und dem Burgenland.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
136.313 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
132.898 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.404 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1315 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1095 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf