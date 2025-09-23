Luftraumverletzung: NATO warnt Moskau ++ Drohnen

Chaos am Himmel über Kopenhagen: Mit mehreren größeren Drohnen haben Unbekannte am Montagabend einen der größten Flughäfen Nordeuropas lahmgelegt. Stundenlang ging dort gar nichts mehr: weder Starts noch Landungen. Und: Nachdem Drohnen über Polen und Rumänien gesichtet wurden und Kampfflugzeuge in den estnischen Luftraum eindrangen, hat die NATO nun eine deutliche Warnung ausgesprochen. Nämlich an Moskau. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 23. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.