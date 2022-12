Befreiter „Mark“ lebt im Bärenparadies auf

„Mit dem ersten Brummen hat ‘Mark‘ unser aller Herz erobert. Wir sind so richtig verliebt in ihn“, seufzen die Vier-Pfoten-Ladys Eva Rosenberg und Elisabeth Penz sowie Tierpflegerin Manuela Pfeiffer nach einem vorweihnachtlichen Besuch im Bärenwald der Tierschutzorganisation in Arbesbach im Bezirk Zwettl.