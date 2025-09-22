Drogen an Schule verteilt ++ Elch „Emil“ betäubt

Elch „Emil“ wurde Montagfrüh nahe der Autobahn bei Sattledt betäubt und anschließend sicher im Böhmerwald wieder freigelassen. UND: An der Mittelschule Rattenberg wurde vor Drogen gewarnt, nachdem laut Direktion im Umfeld gratis Drogen an Jugendliche verteilt wurden. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 22. September mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.