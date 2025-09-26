Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Idee nach Großbrand

Mit ordentlicher Mülltrennung Preise gewinnen

Tirol
26.09.2025 13:00
Das Inferno in Osttirol war die Initialzündung der Initiative
Das Inferno in Osttirol war die Initialzündung der Initiative(Bild: BFV Kufstein)

Eine Kampagne des Abfallwirtschaftsverbandes Osttirol soll Bürger zum Nachdenken anregen und obendrein Kosten sparen. Für Fleißige gibt es die Chance, mit richtiger Mülltrennung, Preise zu gewinnen.

0 Kommentare

Tagelang kämpften Hunderte Einsatzkräfte Ende Juni gegen die Flammen auf einer Recyclinganlage in Osttirol. Tage später wurde bekannt, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer unsachgemäß entsorgten Batterie bzw. einem Akku ausgegangen ist.

Neue Aktion in 52 Fraktionen
Ein Fehler also bei der Entsorgung, der auf viele Gemeinden und vor allem das Unternehmen verheerende Folgen hatte. Aus diesem Grund initiierte nun der Abfallwirtschaftsverband Osttirol (AWVO) eine Kampagne, die zur verbesserten Mülltrennung aufmerksam machen soll. Unter dem Motto „Werde Teil vom Trennteam“ nimmt man 52 Abfallfraktionen von Oktober 2025 bis Dezember 2026 in den sozialen Medien und der Website des AWVO unter die Lupe. Dort gibt man Tipps und Tricks zur Abfallvermeidung und veranstaltet zudem ein Quiz mit einigen Preisen.

Zitat Icon

Nur wenn die Wertstoffe korrekt getrennt in die richtige Entsorgungsschiene gelangen, können sie recycelt werden.

Abfallwirtschaftsverband Osttirol

Nach Angaben des AWVO besteht der Osttiroler Restmüll aus 57 Prozent Wertstoffen, in Wohnanlagen sogar bis zu 70 Prozent. „Nur wenn die Wertstoffe korrekt getrennt in die richtige Entsorgungsschiene gelangen, können sie recycelt werden.“ Falsch entsorgte Abfälle haben finanzielle Auswirkungen auf die Bürger, etwa auf Abfallgebühren.

Lesen Sie auch:
Trotz des starken Rauches untermauern Proben, dass Gemüse kein Risiko darstellt.
Großbrand in Osttirol
Daten zeigen: Keine Auffälligkeiten bei Proben
24.08.2025
Luft, Wasser und Co.
Inferno bei Recyclingfirma: Weitere Messergebnisse
15.08.2025
Inferno von Osttirol
Das war Ursache für Brand bei Recycling-Anlage
02.07.2025
Bereitschaft bleibt
Inferno in Osttirol: Feuerwehr gab „Brand aus“
01.07.2025
Fünf Verletzte
Explosion bei Großbrand: Feuer außer Kontrolle
28.06.2025

Kosten sparen mit richtiger Trennung
„Wer seinen Abfall richtig trennt, schützt somit nicht nur die Umwelt und die eigene Sicherheit, sondern trägt auch dazu bei, die Kosten für alle in Grenzen zu halten“, heißt es. Dazu gehöre auch das bewusste Einkaufen im Sinne der Nachhaltigkeit. Alle Infos zur Teilnahme und dem Quiz online unter awv-osttirol.at

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.461 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.158 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1711 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1368 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf