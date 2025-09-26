Mit ordentlicher Mülltrennung Preise gewinnen

Neue Aktion in 52 Fraktionen

Ein Fehler also bei der Entsorgung, der auf viele Gemeinden und vor allem das Unternehmen verheerende Folgen hatte. Aus diesem Grund initiierte nun der Abfallwirtschaftsverband Osttirol (AWVO) eine Kampagne, die zur verbesserten Mülltrennung aufmerksam machen soll. Unter dem Motto „Werde Teil vom Trennteam“ nimmt man 52 Abfallfraktionen von Oktober 2025 bis Dezember 2026 in den sozialen Medien und der Website des AWVO unter die Lupe. Dort gibt man Tipps und Tricks zur Abfallvermeidung und veranstaltet zudem ein Quiz mit einigen Preisen.