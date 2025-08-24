Daten zeigen: Keine Auffälligkeiten bei Proben

Bereits vor zwei Wochen – die „Krone“ berichtete – gab das Land Tirol Entwarnung und erklärte, dass es keine Hinweise auf Gefahr gab. Nun liegt ein weiteres Untersuchungsergebnis vor. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES teilt darin mit, dass es im Vergleich mit europäischen Daten zu Arsengehalten in Blattgemüse keine Auffälligkeiten mit einer Salatprobe aus Osttirol gibt.