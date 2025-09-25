Alcaraz verletzt sich und humpelt: „War besorgt“

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat erst nach einem Schreckmoment das Achtelfinale des ATP500-Turniers von Tokio erreicht. Der US-Open-Sieger war im ersten Satz mit dem linken Fuß umgeknickt, als er zu einem Sprint ansetzte. Daraufhin wurde er beim Stand von 2:2 minutenlang auf dem Platz behandelt, nahm eine medizinische Auszeit. Alcaraz humpelte zur Bank, wo ihm der linke Fuß getapt wurde. Letztlich gewann er gegen den Argentinier Sebastian Baez 6:4,6:2.