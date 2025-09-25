Heute im Osten trüb und nass

Das Höhentief über den Alpen schwächt sich nur langsam ab. Es steuert von Südosten her immer wieder feuchte und relativ kühle Luft nach Mitteleuropa. Die Wolken überwiegen, lediglich im Mostviertel lockert es mit föhnigem Südostwind auf und damit scheint vor allem Richtung Eisenwurzen zeitweise die Sonne. Weiter nördlich und östlich bleibt es trüb und zunächst häufig nass.