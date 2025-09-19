Gratis Öffis für Blinde ++ Trumps Zensur-Taktik

Nach heftiger Kritik an der geplanten Streichung der Gratis-Öffi-Jahreskarte entschied Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, dass sehbehinderte und gehörlose Menschen weiterhin kostenlos fahren dürfen. UND: Donald Trump treibt den Umbau der USA nach seinen Vorstellungen voran, versucht kritische Stimmen zu unterdrücken und weckt damit bei Exil-Russen und Journalisten Erinnerungen an Putins autoritäre Anfänge. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 19. September mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.