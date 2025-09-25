Herztod riss 55-jährigen Floriani aus dem Leben

Unermessliche Trauer und Schock in der niederösterreichischen Feuerwehrfamilie: Das Herz eines verdienten Kameraden hat zu schlagen aufgehört. Brandrat Alexander Richter war seit 2016 mit Leib und Seele Feuerwehrmann in Ebreichsdorf.
Dem nächsten zur Wehr – diesen inoffiziellen „Feuerwehrschwur“ trug der Abschnittskommandant von Ebreichsdorf im Bezirk Baden tief im Herzen! Diese Funktion hatte Alexander Richter seit 2016 mit großer Hingabe ausgeübt. Als „Kamerad mit Leib und Seele, dessen Menschlichkeit vorbildlich ins weite Land hinausstrahlte“, beschreibt Landesfeuerwehrkommandant Dieter Fahrafellner den mit nur 55 Jahren aus dem Leben gerissenen Floriani. Alexander hinterlasse ein klaffendes Loch – als Experte, Kamerad und Mensch.
Bis 2011 hatte Alexander Richter umsichtig und mit Engagement bis zur Selbsterschöpfung seine Löschtruppe in Mitterndorf an der Fischa geleitet. Bürgermeister Thomas Jechne bezeichnet den Verstorbenen genau deswegen als „Mitterndorfer Dorfheld“ – und hatte die von der Gemeinde geschaffene Auszeichnung als ersten an seinen „treuen Freund und Wegbegleiter“ verliehen.
Sofort, nachdem sich die Nachricht vom Herztod Richters sprichwörtlich wie ein Lauffeuer im ganzen Bezirk Baden verbreitet hatte, ließ dessen Stellvertreter im Abschnitt, Josef Szivacz, vor allen Feuerwehrhäusern die Trauerfahne hissen.
Der verdiente freiwillige Helfer wird am 3. Oktober in seiner Heimatgemeinde zur letzten Ruhe geleitet. Gott zur Ehr.
