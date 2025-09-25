Herztod riss 55-jährigen Floriani aus dem Leben

Dem nächsten zur Wehr – diesen inoffiziellen „Feuerwehrschwur“ trug der Abschnittskommandant von Ebreichsdorf im Bezirk Baden tief im Herzen! Diese Funktion hatte Alexander Richter seit 2016 mit großer Hingabe ausgeübt. Als „Kamerad mit Leib und Seele, dessen Menschlichkeit vorbildlich ins weite Land hinausstrahlte“, beschreibt Landesfeuerwehrkommandant Dieter Fahrafellner den mit nur 55 Jahren aus dem Leben gerissenen Floriani. Alexander hinterlasse ein klaffendes Loch – als Experte, Kamerad und Mensch.