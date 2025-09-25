25 Top-Forscher aus den USA flüchten jetzt zu uns

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat ein Programm für Stipendien ausgeschrieben, mit denen US-Forschende nach Österreich kommen können. Angesichts der massiven Einsparungen und Einschränkungen an vielen amerikanischen Bildungseinrichtungen seit dem zweiten Amtsantritt von Trump gingen alle 25 Plätze weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Noch heuer docken die Top-Wissenschaftler an Universitäten und Forschungseinrichtungen in ganz Österreich an. Sie stammen von renommierten Unis in den USA wie zum Beispiel Harvard, Stanford, Yale oder dem MIT.