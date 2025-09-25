Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch wegen Trump

25 Top-Forscher aus den USA flüchten jetzt zu uns

Österreich
25.09.2025 06:46
Demos gegen Trumps Eingriffe in die Lehre sorgten an der Harvard-Uni für Chaos (re.). ...
Demos gegen Trumps Eingriffe in die Lehre sorgten an der Harvard-Uni für Chaos (re.). Biotechnologe Wali Malik übersiedelte von Boston nach Wien.(Bild: Krone KREATIV/EPA/CJGUNTHER (2), Mario Urbantitsch)

Die 25 Top-Wissenschaftler stammen von den besten Unis der Welt wie Harvard oder Yale und übersiedeln nun nach Österreich. Der Grund: US-Präsident Donald Trump schränkt ihre Arbeit in den Staaten bekanntlich massiv ein.

0 Kommentare

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat ein Programm für Stipendien ausgeschrieben, mit denen US-Forschende nach Österreich kommen können. Angesichts der massiven Einsparungen und Einschränkungen an vielen amerikanischen Bildungseinrichtungen seit dem zweiten Amtsantritt von Trump gingen alle 25 Plätze weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Noch heuer docken die Top-Wissenschaftler an Universitäten und Forschungseinrichtungen in ganz Österreich an. Sie stammen von renommierten Unis in den USA wie zum Beispiel Harvard, Stanford, Yale oder dem MIT.

Zitat Icon

Das ist ein großer Gewinn für Österreichs Wissenschaft. Donald Trump sei Dank für den ,Brain Gain‘. 

Heinz Faßmann, Präsident der ÖAW

500.000 Euro für Stipendien
Die Stipendien laufen jeweils über 48 Monate und sind mit je 500.000 Euro dotiert. Hocherfreut zeigt sich Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ): „In einer Zeit, in der politische Eingriffe und autoritäre Strömungen zunehmend in Forschung und Lehre eingreifen, stellen wir uns entschieden dagegen. Akademische Freiheit ist ein hohes Gut und eine unverzichtbare Säule unserer Demokratie.“

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann: „Diese Menschen bringen neue Ideen und internationale Netzwerke mit – das ist ein großer Gewinn für die heimische Wissenschaft und ein Impuls für die internationale Sichtbarkeit unseres Forschungsstandorts.“

Zitat Icon

Wir haben Österreich durch diese Aktion klar als sicheren Hafen für Wissenschaft und Forschung positioniert. 

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner

Schon vor einiger Zeit vollzogen hat diesen Schritt der Biotechnologe Wali Malik. Gemeinsam mit seiner Frau und drei Kindern ließ er Boston hinter sich und unterschrieb bei einem Wiener KI-Institut. „Manche Freunde dachten, ich ziehe nach Vienna im US-Staat Virginia“, scherzte er im „Krone“-Gespräch im August. Bereut dürfte er den Schritt jedenfalls nicht haben, denn: „Die USA sind ein unfreundlicher Ort geworden.“ 

Porträt von Gregor Brandl
Gregor Brandl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
251.536 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
200.223 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.642 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1845 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1709 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Österreich
Auch wegen Trump
25 Top-Forscher aus den USA flüchten jetzt zu uns
Krone Plus Logo
„Niemanden behindert“
Wirt lehnt Palette an Lokalwand – 50 Euro Strafe!
Zehn Angeklagte
Heute Auftakt zum Hauptprozess im Fall Anna (12)
Krone Plus Logo
Mutige Buslenkerin
„Es blieb einfach niemand stehen, um zu helfen“
„Bin trotzdem heim“
Frau sollte in Kur bleiben, obwohl ihr Papa starb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf