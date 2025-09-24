Polizei-Einsatz: Randalierer sprang auf Auto herum

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend sorgte ein Randalierer in der Grazer Ungergasse für einen großen Polizei-Einsatz. Er sprang auf einem Auto herum – es brauchte mehrere Polizisten, um ihn unter Kontrolle zu bringen.
Zeugen beobachteten am Dienstagabend in der Ungergasse (Bezirk Gries) einen Mann, der völlig außer sich war und mitten auf der Straße wild tobte. Er sprang sogar auf einem Auto herum. Die Pressestelle der Polizei bestätigt: „Gegen 20 Uhr gab es einen Randalierer in der Ungergasse, eine Autoscheibe wurde beschädigt.“
Mann war kaum zu bändigen
Zahlreiche Streifen rasten daraufhin zum Einsatzort – es brauchte mehrere Polizisten, um den Unruhestifter zu beruhigen. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den Mann zu Boden zu bringen. „Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert“, heißt es. Er war scheinbar nicht verletzt, litt aber an einem psychischen Problem.
