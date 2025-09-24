Brandstifter legte „aus Langeweile“ dreimal Feuer

Beschuldigter geständig

Beim dritten gelegten Brand am Dienstag wurde die Polizei dann auf den 51-jährigen Deutschen aufmerksam, der sich in der Nähe des Tatorts herumtrieb. Die Beamten nahmen den mittellosen Mann fest, der sich geständig zeigte. Er habe die Brände aus Langeweile gelegt, gab er an.