Brandstifter legte „aus Langeweile“ dreimal Feuer

Nach einer Brandserie entlang eines Fuß- und Radweges im Tiroler Bezirk Landeck konnte die Polizei am Dienstag einen 51-jährigen Deutschen festnehmen, der das Feuer gelegt haben soll. Sein Motiv: „Langeweile.“
Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagfrüh brannte es entlang des stark frequentierten Wegs einmal in Nauders, einmal in Fließ und einmal in Landeck. Teils wurden die Brände in stark bewaldeten Gebieten gelegt. Die Feuerwehren der jeweiligen Gemeinden konnten verhindern, dass die Flammen auf ein größeres Gebiet übergriffen.
Beschuldigter geständig
Beim dritten gelegten Brand am Dienstag wurde die Polizei dann auf den 51-jährigen Deutschen aufmerksam, der sich in der Nähe des Tatorts herumtrieb. Die Beamten nahmen den mittellosen Mann fest, der sich geständig zeigte. Er habe die Brände aus Langeweile gelegt, gab er an.
Jetzt befindet sich der Verdächtige in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft.
