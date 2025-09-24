Drogen in Überraschungsei: Noch viele Fragen offen

Was geht in einem 40-jährigen Mann vor, wenn er in einem Überraschungsei gratis Drogen verteilt? Warum macht jemand so etwas? Das sind die am häufigsten gestellten Fragen, die uns gestern die „Krone“-Leserschaft auf verschiedenen Kanälen gestellt hat. Antwort darauf gibt es keine – zumindest aktuell. Denn der 40-Jährige schweigt eisern. Man kann also nur spekulieren, was im Gehirn eines Menschen vorgeht, der Kindern bzw. angehenden Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren Drogen in einem Überraschungsei anbietet. Dass da ein paar Störungen im Hirn vorliegen, steht wohl fest. Zumindest scheint aber die Kreativität des Mannes von diesen Störungen unbeeinflusst gewesen zu sein. Ein Überraschungsei so zu präparieren, dazu bedarf es eines Planes, das macht man nicht in der Sekunde und auch nicht nur aus Jux.