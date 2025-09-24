Vorteilswelt
Notfall-System

Diese Kärntner Gemeinde ist für Blackout gerüstet

Kärnten
24.09.2025 12:00
Amtsleiterin Regina Wiedl und Bürgermeister Patrick Skubel bei einer Notsäule.
Amtsleiterin Regina Wiedl und Bürgermeister Patrick Skubel bei einer Notsäule.(Bild: Evelyn Hronek)

In der Unterkärntner Gemeinde Neuhaus wurde gemeinsam mit der Bundeswehr-Universität ein einzigartiges Notfall-System installiert. Die „Krone“ bekam vor Ort erste Einblicke!

Im Jahr 2023 waren viele Neuhauser Gemeindebürger am Berg und in den Gräben nach den dramatischen Unwetterereignissen von der Außenwelt abgeschnitten. „Nichts ging mehr, wir mussten Orte mit dem Hubschrauber anfliegen“, so Bürgermeister und Bezirksfeuerwehrchef Patrick Skubel.

Das Merlin-System schickt schriftliche Hilferufe an die Zellen weiter.
Das Merlin-System schickt schriftliche Hilferufe an die Zellen weiter.(Bild: Evelyn Hronek)
Die Volksschüler bei der Basisstation in Neuhaus mit Prof. Wolfgang Hommel vom Forscherteam.
Die Volksschüler bei der Basisstation in Neuhaus mit Prof. Wolfgang Hommel vom Forscherteam.(Bild: Evelyn Hronek)
Die Kinder der Volksschule Neuhaus sind vom Forscherteam geschult worden und bereits SMS-Profis.
Die Kinder der Volksschule Neuhaus sind vom Forscherteam geschult worden und bereits SMS-Profis.(Bild: Evelyn Hronek)

Das soll dort nun aber Geschicht sein: Gemeinsam mit einem Forscherteam der Bundeswehr-Uni München wurde Pionierarbeit für Kärnten geleistet. „Das Ganze ist noch dazu europaweit – eigentlich sogar weltweit – einzigartig“, so Professor Wolfgang Hommel, Leiter des Forschungsteams.

In zweijähriger Forschungsarbeit wurde das Blackout-Kommunikationssystem „Roloran Merlin“ entwickelt und laufend verbessert. Nun läuft der Betrieb. Von A1-Telekom sind in zehn Ortschaften solarbetriebene Telefonzellen aufgestellt worden. Hommel: „Die Bürger können über die Not-Telefonzellen jederzeit Nachrichten versenden.“

In den abgelegenen Gebieten wurden ebenso dutzende Merlin Messenger-Geräte für die SMS-Kommunikation installiert. „Das Merlin-System schickt schriftliche Hilferufe wie Straßen kaputt, Notfall in der Gemeinde, oder brauchen Essen sofort an die Zellen weiter.“

Auch die 27 Kinder der Volksschule Neuhaus sind vom Forscherteam geschult worden und bereits SMS-Profis. „Wenn wir Hilfe brauchen und kein Handy mehr geht, können wir jetzt vom Berg oben trotzdem schreiben“, so Raffaela (9). Bei einem Testlauf bestellten die Kinder Eis und Cola. VS-Direktor Daniel Košutnik ist über das Wissen der Kinder begeistert. Er sponserte das Eis!

„Probeläufe für die Bevölkerung stehen an“ 
Übrigens; die solarbetriebenen Telefonzellen werden mit viel grünem Strom versorgt: „Der Energiebedarf reicht fast für ein Jahr.“ Probeläufe für die Bevölkerung stehen nun an.

Porträt von Gerlinde Schager
Gerlinde Schager
Folgen Sie uns auf