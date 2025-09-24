Diese Kärntner Gemeinde ist für Blackout gerüstet

Auch die 27 Kinder der Volksschule Neuhaus sind vom Forscherteam geschult worden und bereits SMS-Profis. „Wenn wir Hilfe brauchen und kein Handy mehr geht, können wir jetzt vom Berg oben trotzdem schreiben“, so Raffaela (9). Bei einem Testlauf bestellten die Kinder Eis und Cola. VS-Direktor Daniel Košutnik ist über das Wissen der Kinder begeistert. Er sponserte das Eis!