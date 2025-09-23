Schwerwiegende Vorwürfe nach Tod von Mike Heslin

Heslin, der unter anderem in Hallmark-Produktionen zu sehen war, aber auch eine Gastrolle in der Serie „Lioness“ hatte, starb am 2. Juli des letzten Jahres in Las Vegas, wo er mit Freunden seinen Geburtstag gefeiert hatte. In seinem Nachruf schrieb Dynamo damals, dass sein Ehemann „nach einer einwöchigen Schlacht im Krankenhaus“ und „einem unerwarteten Herzstillstand“ gestorben sei. „Michael war jung, bei perfekter Gesundheit, und die Ärzte haben keine Erklärung für das Geschehene“, erklärte Dynamo schon damals.