Fünf Meter von Stapler gestürzt, Schraube im Auge

Schraube spickte 19-Jährigem ins Auge

Kurz zuvor ereignete sich in Tannheim (Bezirk Reutte) bei Arbeiten an einem Trinkwasserbecken in Innergschwend ein weiterer Arbeitsunfall. Dort war ein 19-jähriger Arbeiter mit Kollegen damit beschäftigt, Schalungen zu entfernen. Der Einheimische klopfte dazu mit einem Hammer überschüssige Betonränder aus dem Becken. Mit einem Schlag dürfte er dann laut Polizei eine am Boden liegende Schraube getroffen haben, die ihm daraufhin ins linke Auge spickte.