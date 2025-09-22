Fünf Meter von Stapler gestürzt, Schraube im Auge

Bei schweren Arbeitsunfällen im Tiroler Oberland wurden am Montag zwei Männer verletzt. Ein 57-Jähriger stürzte in Stams fast fünf Meter aus einem Metallkorb, in Tannheim spickte einem 19-Jährigen eine Schraube ins Auge.
Zu dem Arbeitsunfall in Stams (Bezirk Imst) kam es am Montag gegen 14 Uhr, als der 57-jährige Einheimische gerade am Glasvordach eines Gewerbebetriebs arbeitete. Dazu befand er sich in einer Höhe von 4,7 Meter in einem Metallkorb, der von einem Stapler gehalten wurde.
Wie die Polizei berichtet, fiel der 57-Jährige aus diesem Korb heraus: „Der Arbeiter zog sich beim Sturz auf den Asphaltboden schwere Verletzungen am ganzen Körper zu.“ Die Rettung brachte den Einheimischen ins Krankenhaus Zams.
Schraube spickte 19-Jährigem ins Auge
Kurz zuvor ereignete sich in Tannheim (Bezirk Reutte) bei Arbeiten an einem Trinkwasserbecken in Innergschwend ein weiterer Arbeitsunfall. Dort war ein 19-jähriger Arbeiter mit Kollegen damit beschäftigt, Schalungen zu entfernen. Der Einheimische klopfte dazu mit einem Hammer überschüssige Betonränder aus dem Becken. Mit einem Schlag dürfte er dann laut Polizei eine am Boden liegende Schraube getroffen haben, die ihm daraufhin ins linke Auge spickte.
Bei einem Schlag traf der Arbeiter eine am Boden liegende Schraube, welche ihm in weiterer Folge ins linke Auge spickte.
Die Polizei in einer Aussendung
Ein Arbeitskollege kümmerte sich um den stark blutenden jungen Mann, leistete ihm Erste Hilfe und brachte ihn ins Tal. Dort übernahm ihn die Rettung und brachte ihn ins Krankenhaus Reutte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.