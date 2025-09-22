Verspätungen und Ausfälle: GKB entschuldigt sich

Alte Semmering-Tunnels nicht hoch genug

Allerdings bis zur Eröffnung des Semmeringtunnels nicht auf der Strecke Wien – Klagenfurt. Denn die Tunnels auf der alten Semmeringstrecke sind für die hohen Doppelstockzüge zu niedrig. Der neue Koralmtunnel ist hingegen hoch genug. Und da vor der Eröffnung der Strecke Mitte Dezember noch kaum Verkehr herrscht, finden nun hier Testfahrten statt.