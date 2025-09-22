Vorteilswelt
Elektro-Züge „spinnen“

Verspätungen und Ausfälle: GKB entschuldigt sich

Steiermark
22.09.2025 19:00
(Bild: Jauschowetz Christian)

Weil die Elektro-Züge „spinnen“, kommen Tausende steirische Berufstätige und Schüler zu spät. Erst ab Dezember soll vieles besser werden.

Mit heftigen Anlaufschwierigkeiten ist die GKB Anfang August ins elektrische Zeitalter gestartet – doch auf Schiene sind die neuen Züge auch nach knapp zwei Monaten noch längst nicht. Ganz im Gegenteil.

Mit Umstellung auf elektrischen Betrieb begannen die Probleme
Die GKB fährt auf den Linien S7 und S71 von Graz nach Köflach, auf S6 und S61 nach Wies/Eibiswald. Das tat sie mehr als 160 Jahre lang zunächst per Dampf, danach per Diesel einwandfrei. Nur seit der Umstellung der S6, die teilweise auf den Koralmbahngleisen unterwegs ist, auf elektrischen Betrieb funktioniert wenig.

Die Fahrgastbeschwerden, die ab dem ersten Tag laut wurden, reißen nicht ab. Bekrittelt wird unter anderem das Uralt-Wagenmaterial aus Beständen der Deutschen Bahn – da verspricht GKB-Geschäftsführerin Barbara Kleinert Zug um Zug den Einsatz wenigstens aufgemöbelter deutscher Waggons. Auch die „Doppelbespannung“ der kurzen Züge mit zwei bärenstarken Loks gehöre ab Dezember, wenn der neue GKB-Fahrplan in Kraft tritt, der Vergangenheit an.

„Digitales Kompatibilitätsproblem“
Ob aber bis dahin auch die teils massiven Verspätungen Geschichte sein werden? Montagfrüh kamen einmal mehr Tausende Berufstätige zu spät in Graz, Hunderte Schüler zu spät in Deutschlandsberg an. Die Ursache laut Bahnbetreiber: „ein digitales Kompatibilitätsproblem“ zwischen E-Lok und und Zugsicherungssystem. Immer wieder kommt es vor, dass die Züge derart „spinnen“ – dann muss oft auch die Lok getauscht werden.

GKB-Geschäftsführerin Barbara Kleinert bedauert die Verspätungen und Ausfälle der E-Züge auf der ...
GKB-Geschäftsführerin Barbara Kleinert bedauert die Verspätungen und Ausfälle der E-Züge auf der Linie S6. Mit dem neuen Fahrplan im Dezember soll vieles besser werden.(Bild: Jauschowetz Christian)

Dadurch könne es zu Verspätungen oder gar zu Zugausfällen kommen. Bei der GKB heißt es dazu: „Wir haben größtes Verständnis für den Unmut der Fahrgäste und bitten aufrichtig um Entschuldigung.“ Man arbeite mit Nachdruck an der Behebung der Störungsursachen und hoffe, dass sie bald der Vergangenheit angehören ...

Doppelstöckiger ÖBB-Superzug
„Schienen-Ferrari“ am neuen Bahnhof

Heimlich, still und leise rauschte am Wochenende ein neuer Superzug durch den Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian. Einer, den man dort erst in fünf Jahren wieder zu sehen bekommen wird

Des Rätsels Lösung: Die ÖBB haben insgesamt 14 Doppelstock-Railjets der allerneuesten Generation bestellt. Mit diesen von den ÖBB selbst als „Schienen-Ferrari“ geadelten neuen Superzügen werden fast 500 Passagiere mit bis zu Tempo 200 unterwegs sein.

Der neue ÖBB-Superzug – unterwegs am Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian
Der neue ÖBB-Superzug – unterwegs am Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian(Bild: Klaus Herrmann)

Alte Semmering-Tunnels nicht hoch genug
Allerdings bis zur Eröffnung des Semmeringtunnels nicht auf der Strecke Wien – Klagenfurt. Denn die Tunnels auf der alten Semmeringstrecke sind für die hohen Doppelstockzüge zu niedrig. Der neue Koralmtunnel ist hingegen hoch genug. Und da vor der Eröffnung der Strecke Mitte Dezember noch kaum Verkehr herrscht, finden nun hier Testfahrten statt.

Was man jetzt auf der Koralmbahn-Strecke in Groß St. Florian zu sehen bekam, werden Fahrgäste erst ab Dezember des nächsten Jahres benützen können – und dann eben zunächst nur auf der Weststrecke.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Folgen Sie uns auf