Nockberge: Wo unser Skikaiser alle Gipfel kennt!

Um 8 Uhr findet bei der Kaiserburg-Talstation in Bad Kleinkirchheim die Begrüßung statt und ab 8.30 Uhr geht es mit der Bahn auf die Kaiserburg (mit Kärnten Card kostenlos).

Um 10 Uhr findet bei der Bergstation eine Bergmesse statt. Um 11 Uhr starten die Wanderungen, bevor ab 15 Uhr der Ausklang im Ski- & Bikerestaurant „Zum Sepp“ mit Markus Wutte & Band steigt.

Infos: TVB Bad Kleinkirchheim, 04240/8212, info@badkleinkirchheim.atwww.seeundberg.at