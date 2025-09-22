Kletter-Königin Babsi Zangerl ausgezeichnet!

Sein Name steht für Mut, Konsequenz und eine klare Philosophie: Paul Preuss, 1886 in Altaussee geboren, gilt bis heute als einer der radikalsten und gleichzeitig visionärsten Kletterer der Geschichte.

Der studierte Biologe, Philosoph und begnadete Pianist war nicht nur ein Mann des Geistes, sondern auch ein Ausnahmetalent am Fels. Preuss setzte auf das pure Freiklettern – ohne Haken, ohne Hilfsmittel, nur mit der eigenen Kraft. Seine berühmte Maxime: „Nur das klettern, was man auch wieder absteigen kann.“

Mit dieser Haltung legte er sich offen mit den Befürwortern des „Eisens im Fels“ an und wurde damit zur Schlüsselfigur im sogenannten „Mauerhakenstreit“.

Doch sein kompromissloser Stil forderte einen hohen Preis: 1913 stürzte Preuss bei einem Alleingang an der Mandlkogelkante im Gosaukamm in den Tod – mit nur 27 Jahren.

Weil er jüdischer Herkunft war, verschwand sein Name jahrzehntelang weitgehend aus den Alpenvereinen. Erst Reinhold Messner holte ihn 2013 zum 100. Todestag ins Bewusstsein zurück – und setzte ihm mit dem neu geschaffenen Paul-Preuss-Preis ein Denkmal.

Heute gilt Preuss als Idol ganzer Kletter-Generationen – und als Symbol dafür, dass Leidenschaft und Konsequenz manchmal alles kosten können.