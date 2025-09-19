Zwischen Kraftorten – von Pöllauberg zum Masenberg

Wir starten beim Parkplatz der Naturparkarena in Pöllauberg. An der Kreuzung halten wir uns an den Wegweiser „Glückskapelle“ und gehen etwa 450 Meter auf der Asphaltstraße, bis rechts der Einstieg mit dem Holzschild „Masenberg“ zu sehen ist. Gut markiert verläuft der Steig durch den Wald bergauf, über freie Flächen und vorbei an einzelnen Häusern, bevor wir zu einer großen Lichtung und wenig später zum Gipfelbereich des Masenberg kommen. Vorbei an Schutzhütte und Glückskapelle erreichen wir das Gipfelkreuz auf 1261 Metern.