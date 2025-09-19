Zwischen Kraftorten – von Pöllauberg zum Masenberg

Heute nehmen wir Sie mit auf eine Wanderung zwischen spirituellen Orten, bewaldeten Bergrücken und dem weiten Blick ins Pöllauer Tal – genießen Sie eine ganz besondere Tour mit den „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti.
In der Oststeiermark bietet der Naturpark Pöllauer Tal eine vielfältige Kulturlandschaft mit bewaldeten Höhenzügen, sanften Hügeln und ausgedehnten Streuobstwiesen. Am östlichen Rand liegt auf rund 750 Metern Seehöhe der Wallfahrtsort Pöllauberg mit seiner bekannten und weithin sichtbaren Marienkirche. Von hier öffnen sich herrliche Ausblicke über das Pöllauer Tal bis in die oststeirische Hügellandschaft.
Der Ort mit mehreren Einkehrmöglichkeiten ist ein idealer Ausgangspunkt für die Wanderung auf den 1261 Meter hohen Masenberg. Am Gipfel laden die Glückskapelle, eine bewirtschaftete Schutzhütte und ein Rundblick zum Genießen ein.
Fazit: zwei Kraftorte verbunden durch eine Wanderung.
Wir starten beim Parkplatz der Naturparkarena in Pöllauberg. An der Kreuzung halten wir uns an den Wegweiser „Glückskapelle“ und gehen etwa 450 Meter auf der Asphaltstraße, bis rechts der Einstieg mit dem Holzschild „Masenberg“ zu sehen ist. Gut markiert verläuft der Steig durch den Wald bergauf, über freie Flächen und vorbei an einzelnen Häusern, bevor wir zu einer großen Lichtung und wenig später zum Gipfelbereich des Masenberg kommen. Vorbei an Schutzhütte und Glückskapelle erreichen wir das Gipfelkreuz auf 1261 Metern.
Der Abstieg führt über einen steileren Steig zum Lüsswaldsattel (1066 m). Hier geht es links entlang der Forststraße, bis kurz vor der Dorfhanslkapelle rechts der Wanderweg in Richtung Pöllau führt.
Über aussichtsreiche Wiesen und schattige Waldstücke gelangen wir zu einer Straße, der wir bergab folgen. Zum Abschluss geht es noch einmal bergauf, ehe wir wieder auf die bekannte Asphaltstraße treffen und zurück nach Pöllauberg gelangen.
